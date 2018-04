Butão vence em estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018

Pior seleção do mundo, o Butão surpreendeu nesta quinta-feira ao estrear com vitória nas Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia, que será disputada em 2018. O time, que ocupa o 209º e último lugar do ranking da Fifa, derrotou o Sri Lanka por 1 a 0, jogando fora de casa, na cidade de Colombo.

O único gol da partida foi marcado somente aos 39 minutos do segundo tempo. Tshering Dorji foi o autor do heroico gol, que encerrou um jejum de quase sete anos sem vitórias do Butão. A equipe não vencia um jogo oficial desde que bateu o Afeganistão por 3 a 1, em junho de 2008.

O duelo entre Butão e Sri Lanka foi um dos seis primeiros jogos das Eliminatórias, que começou pela Ásia por contar com uma fase preliminar. Os seis vencedores do mata-mata vão se juntar às outras 34 seleções da região para a próxima fase. As 40 equipes serão divididas em oito grupos nos quais as equipes se enfrentam a partir do dia 11 de julho.

Também venceram o jogo de ida o Camboja, a seleção de Brunei e a equipe do Timor Leste. A primeira derrotou Macau por 3 a 0, enquanto Brunei superou Taiwan por 1 a 0. O Timor Leste goleou a Mongólia por 4 a 1. India x Nepal e Iêmen x Paquistão serão disputados ainda nesta quinta. As partidas da volta estão marcadas para a próxima terça-feira.

Os confrontos na Ásia são as primeiras de cerca de 900 partidas a serem disputadas nas Eliminatórias, de acordo com estimativa da Fifa. O alto número de jogos se justifica: pela primeira vez as seleções dos 209 países membros da entidade se inscreveram para disputar a competição que dá vaga no Mundial.