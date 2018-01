Butragueño diz que Real Madrid errou ao vender Ronaldo Emilio Butragueño, ex-jogador e oposição no Real Madrid, reconheceu que um dos erros do clube foi "a venda de Ronaldo", que atualmente defende o Milan e, na sua opinião, "é o jogador mais decisivo do mundo". "Ronaldo pode ganhar um jogo sozinho. É dos poucos atacantes que recebe a bola em qualquer parte do campo e é capaz de marcar um gol", disse Butragueño a um programa da TV espanhola. Ao analisar sua atuação como vice-presidente do Real Madrid, Butragueño admitiu que a decisão de demitir Vicente del Bosque do cargo de técnico da equipe também "foi um erro". Butragueño também confessou que, devido aos erros cometidos durante os últimos anos, "os nossos resultados não foram bons".