Button justifica troca por Williams O piloto inglês concedeu entrevista nesta segunda-feira em Londres para explicar as razões de ter decidido trocar a BAR pela Williams a partir da próxima temporada. Segundo afirmou, um dos motivos foi mesmo o não cumprimento de um acordo com a equipe. Ele deveria receber determinada quantia por ponto conquistado (este ano somou até agora 65), mas David Richards, diretor da BAR, não a cumpriu. "Não estou 100% contente na equipe", disse Button. "Não posso compreender o porquê de Richards fazer tudo isso para eu ficar na BAR. Ele sabe que eu vou correr na Williams em 2005." Frank Williams informou, nesta segunda-feira, ter enviado ao Contract Recognition Board (CRB), na Suíça, o contrato de Button com seu time. Esse escritório de advogados contratado pela FIA analisará a legalidade da transferência de Button. Seu parecer deve sair até o fim do mês.