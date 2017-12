Búzios indicam que o Bahia escapa O lateral-esquerdo Chiquinho retorna à equipe do Bahia para a partida de domingo contra o Cruzeiro valendo a permanência na Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro. Ele desfalcou o time no jogo passado devido a suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Já o zagueiro Marcelo Souza é dúvida pois está contundido. Os jogadores tentam manter a tranqüilidade na semana decisiva e procuram conversar muito sobre o jogo. Torcedores se apegam a feitos considerados impossíveis obtidos pelo Bahia no passado para ter um pouco de esperança domingo. Um desses "feitos" lembrados foi uma partida contra o Santa Cruz numa Taça de Prata da década de 70 quando, a equipe baiana após perder de 4 a 0 no Recife, conseguiu a classificação batendo o rival na Fonte Nova por 5 a 0. Numa primeira rodada de consulta aos búzios de mães-de-santo baianas, foi dito que o Bahia vai conseguir escapar da degola, mas os ocultistas pediram mais tempo para "estudar o caso". Enquanto a chamada "nação tricolor" faz de tudo para não cair, os torcedores do Vitória "secam" ao máximo o Bahia, convidando todos para o "enterro" do time na Fonte Nova.