Cabañas assume artilharia da Libertadores

O paraguaio Salvador Cabanãs, do América do México, marcou quatro vezes em dois jogos contra times brasileiros e assumiu a artilharia da Copa Libertadores. Com os dois gols marcados na vitória de 2 a 0 sobre o Santos nesta quinta, pela ida das quartas-de-final, Cabañas chegou aos oito na competição e se igualou ao boliviano Marcelo Moreno, do já eliminado Cruzeiro. Nas oitavas, o paraguaio já havia marcado duas vezes na vitória de 3 a 0 sobre o Flamengo no jogo que calou o Maracanã e classificou o América. Adriano marcou o gol da vitória de 1 a 0 do São Paulo sobre o Fluminense no Morumbi na quarta-feira e se igualou a Kléber Pereira, do Santos; Marcinho, do Flamengo; e Ramires, do Cruzeiro, os melhores brasileiros na relação de artilheiros, que marcaram seis vezes. Relação de artilheiros: 8 gols: Salvador Cabañas (PAR-América), Marcelo Moreno(BOL-Cruzeiro) 7 gols: Sebastián Abreu (URU-River Plate) e Bruno Marioni (ARG-Atlas) 6 gols: Mauricio Molina (COL-Santos) 5 gols: ADRIANO (BRA-São Paulo), KLÉBER PEREIRA (BRA-Santos), RAMIRES (BRA-Cruzeiro), MARCINHO (BRA-Flamengo), Gustavo Biscayzacú (URU-Colo Colo), Matías Urbano (ARG-Cúcuta Deportivo)