Cabañas leva um tiro na cabeça e fica em estado grave

O atacante Cabañas, titular da seleção paraguaia, e que ficou famoso no Brasil por marcar três gols sobre o Flamengo na Libertadores de 2008, no Maracanã, levou um tiro na cabeça na madrugada desta segunda-feira, num bar na Cidade do México.

Segundo as informações iniciais, divulgadas pelo presidente do América, clube mexicano que o jogador defende, ele está internado em estado grave.

"Ele chegou consciente ao hospital e respondendo bem às perguntas que lhe eram feitas", informou Michel Bauer, presidente do América. "Saber que ele está acordado é alentador. Mas até que eu chegue lá e converse com algum médico não posso especular mais nada", completou o dirigente.

Ainda não foi divulgado nenhum boletim médico sobre o estado de saúde do jogador de 26 anos, mas o caso é grave. A polícia mexicana revelou já ter prendido dois suspeitos de envolvimento no crime, mas não esclareceu o motivo do disparo - não se sabe se foi briga ou um assalto.