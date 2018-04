Cabinda é um barril de pólvora

Cabinda é uma nesga de terra de 7.283 quilômetros quadrados - um pouco maior do que o Distrito Federal - com 300 mil habitantes - uma população menor do que Jundiaí (SP). O território, contudo, é responsável por 70% da produção de petróleo de Angola, o que torna o governo central em Luanda absolutamente dependente da região.

A Flec foi fundada após a independência de Angola, em 1975. O grupo baseou a luta separatista no argumento de que os cabindas possuem diferenças históricas e culturais com os angolanos - o território era um protetorado de Portugal, que foi unido a Angola por decreto do ditador Antônio Salazar, em 1956.

Descontentamentos

Após a independência angolana, Cabinda tornou-se uma das 18 províncias do país. Atualmente, no entanto, há um profundo descontentamento entre a população, que não recebe os benefícios da produção de petróleo - os royalties se perdem em meio à burocracia e a corrupção de Luanda.

Em 2006, os separatistas assinaram um acordo de paz com o governo em troca de uma autonomia especial para a região. A maioria dos guerrilheiros da Flec chegou a ser desmobilizada, mas a violência não terminou. A insatisfação dos cabindas com a política do presidente angolano, José Eduardo dos Santos, manteve viva a ação da guerrilha, embora enfraquecida e com pouco poder de fogo.

Alvo

O grupo passou a ser comandado do exílio por Antônio Luís Lopes e a promover ações restritas à selva e contra empresas multinacionais que trabalham em Cabinda para o governo central. Quando o Comitê Organizador da Copa Africana de Nações marcou jogos no Estádio Nacional de Chiazi, na capital de Cabinda, a Flec alertou que as delegações estrangeiras poderiam virar alvo da guerrilha.