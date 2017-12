Cabisbaixo, México chega à Venezuela para a Copa América

A seleção do México chegou nesta segunda-feira a Venezuela para encarar logo um dos grandes favoritos ao titula da Copa América, o Brasil. E o ânimo dos mexicanos não é dos melhores, pois a equipe foi derrotada no domingo pelos Estados Unidos na final da Copa Ouro por 2 a 1. O grupo de jogadores e a comissão técnico do México chegaram a cidade de Barcelona na manhã desta segunda sem falar com a imprensa e logo embarcou em um ônibus que os levou para Puerto La Cruz, cede do Grupo B, que conta com os mexicanos, o Brasil, o Chile e o Equador, considerado o ´grupo da morte´ da competição. Após a derrota na decisão da Copa Ouro, o técnico mexicano Hugo Sánchez foi muito criticado pela imprensa local e já conta com problemas antes da estréia do México nesta quarta-feira contra o Brasil. O meia Pavel Pardo, cérebro da equipe, e os zagueiros titulares Ricardo Osorio e Carlos Salcido não poderão jogar por conta de lesões sofridas na final contra os norte-americanos. "Chegamos à final e era esse o objetivo que tínhamos traçado", disse Sánchez sobre a derrota para os EUA. "Não gostamos de perder, mas acho que jogamos bem e essas partidas servem bem como preparação para a América", acrescentou. O melhor resultado da seleção mexicana na Copa América foram os vice-campeonatos em 1993 e 2001.