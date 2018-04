Cabo Verde surpreende Angola e se classifica na Copa Africana

JOHANNESBURGO - O torcedor brasileiro ansioso pela disputa da Copa das Confederações, a ser realizada em junho deste ano, poderá ver uma seleção "diferente" em campo na competição mundial. A Copa Africana de Nações - disputada na África do Sul e que dá ao campeão a última vaga para o torneio no Brasil - conheceu neste domingo mais dois classificados e um deles surpreendeu a todos.

De virada, com dois gols no final, a modesta seleção de Cabo Verde - apenas a 70.ª colocada no ranking da Fifa - derrotou Angola por 2 a 1, no estádio Mandela Bay, em Port Elizabeth, e avançou às quartas de final como a segunda colocada do Grupo A, com cinco pontos. Mesmo em desvantagem pelo gol contra de Nando, aos 33 minutos do primeiro tempo, Cabo Verde conseguiu virar o placar com gols de Gege, aos 37 da segunda etapa, e de Heldon, já aos 46.

A liderança da chave ficou com a seleção da casa, que arrancou um empate por 2 a 2 com o Marrocos, no estádio Moses Mabhida, em Durban. O gol salvador para os sul-africanos foi de Siyabonga Sangweni, aos 42 minutos do segundo tempo. Com cinco pontos, a África do Sul ficou na frente de Cabo Verde no saldo de gols (2 a 1). Marrrocos, com três pontos, e Angola, lanterna com 1, foram eliminados.

Nesta segunda-feira, o Grupo B será encerrado. A líder Gana, com quatro pontos, enfrenta o Níger, lanterna com um, em Port Elizabeth. Mali, vice-líder com três pontos, e Congo, em terceiro com dois, duelam em Durban. Além da África do Sul e de Cabo Verde, a seleção de Costa do Marfim já se garantiu antecipadamente nas quartas de final.