Cabofriense ganha nos pênaltis e encara Botafogo na final Depois de empate por 1 a 1 no tempo normal, a Cabofriense se classificou à final da Taça Rio ao derrotar o Volta Redonda na disputa por pênaltis por 5 a 4, nesta quinta-feira à noite, no Maracanã. O time de Cabo Frio fará no domingo, contra o Botafogo, a primeira partida da decisão do segundo turno do Estadual do Rio. O segundo confronto está marcado para o dia 22. O primeiro tempo foi todo dominado pelo Volta Redonda. A equipe da Cidade do Aço pressionou a Cabofriense que entrou em campo com uma postura defensiva. Depois de ter um gol legítimo anulado logo aos 6 minutos, o Volta Redonda abriu o placar aos 24 minutos, depois de forte chute do meia Adriano Felício, sem defesa para o goleiro Gatti. Mas, após as entradas de Jardel e Tenório nos lugares de Oziel e Leandro, a Cabofriense equilibrou a partida na etapa final. Passou a criar tantas oportunidades de gol quanto o Volta Redonda, e ambos os goleiros Gatti e Sandro, passaram a ser os destaques da partida. Até que, aos 17 minutos, em um lance difícil para o árbitro Gutemberg Fonseca, o time de Cabo Frio chegou ao empate. Depois de um cruzamento do lateral Júlio César, o zagueiro Cléberson cabeceou a bola e ela passou poucos centímetros da linha do gol antes de ser tirada com o braço pelo lateral Hamilton. Apesar da dificuldade, o juiz não teve dúvidas em validar o gol. Antes do término da partida, Éverton, da Cabofriense, e Alexandre, do Volta Redonda, foram expulsos após se agredirem. Isso só aumentou o nervosismo dos torcedores presentes ao Maracanã. Na disputa por pênaltis, venceu a Cabofriense, após Gatti defender a cobrança do volante Baiano. Marcaram para o time de Cabo Frio: Esquerdinha, Tenório, Jardel, Zé Carlos, Adriano Felício e Júlio César (William perdeu a segunda cobrança). Já para o Volta Redonda: Hamilton, Creedence, Léo e Adriano Felício (Além de Baiano, Amaral desperdiçou a terceira cobrança). VOLTA REDONDA 1 x 1 CABOFRIENSE Volta Redonda - Sandro; Thiago Boiadeiro, Alemão, Ailson e Hamilton; Léo, Alexandre, Adriano Felício e Glauber (Amaral); Creedence e Fábio (Baiano). Técnico: Dário Lourenço. Cabofriense - Gatti; Oziel (Jardel), Cléberson, Éverton e Júlio César; Marcão, Marcos Marins, Ruy (Esquerdinha) e Leandro (Tenório); William e Zé Carlos. Técnico: Waldemar Lemos. Gols - Adriano Felício, aos 24 minutos do primeiro tempo; Cléberson, aos 17 minutos do segundo tempo. Árbitro - Gutemberg de Paula Fonseca. Cartões amarelos - Cléberson, Thiago Boiadeiro e Gláuber. Cartões vermelhos - Éverton e Alexandre. Renda - R$ 18.455,00. Público - 1.293 torcedores pagantes (2.645 presentes). Local - Maracanã.