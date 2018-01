Cabofriense treina cobranças de pênalti antes da decisão O técnico Waldemar Lemos fez questão de cobrar dos jogadores da Cabofriense seguidos treinos de cobranças de pênalti durante toda a semana. Ele afirmou que sua equipe vai tentar vencer o Botafogo no tempo normal, neste domingo, na decisão da Taça Rio, mas garantiu que sua equipe não será surpreendida numa eventual decisão por penalidades. ?Temos de lidar com todas as possibilidades. E o aproveitamento nas cobranças de pênalti foi muito bom?, afirmou o treinador. O primeiro jogo, no último domingo, foi 2 a 2, e novo empate leva a decisão para os pênaltis. O vencedor decide o Campeonato Carioca com o Flamengo, vencedor da Taça Guanabara, em dois jogos. Lemos não vê como vantagem o fato de a Cabofriense ter treinado a semana inteira para o jogo, enquanto o Botafogo teve um esforço extra ao atuar contra o Coritiba, quinta-feira, no Paraná, pela Copa do Brasil. ?O Botafogo tem um grande time e isso não deve ter efeito na decisão.? Nesta sexta-feira, Lemos recebeu boas informações dos médicos da Cabofriense: o atacante William e o volante Marcão, que se recuperavam de contusão, foram liberados para a decisão.