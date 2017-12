Cabralzinho deve continuar no Santos Cabralzinho deve ficar mesmo no Santos. O acordo ainda não foi fechado, mas a negociação evoluiu bastante e o treinador até já participa do planejamento para a próxima temporada. Os dirigentes santistas bem que tentaram contratar outro técnico, mas a opção será manter o atual no cargo. A diretoria do Santos promete que o destino de cada jogador do elenco já estará traçado antes da reapresentação, prevista para o dia 2 de janeiro. Além do grupo que disputou o Brasileiro, o clube conta com um grande número de atletas emprestados a outros times. No início do ano, deverão retornar para a Vila Belmiro André Luís, Carlos Germano, Dutra, Eduardo Marques, Rubens Cardoso, Michel, Marcos Bazílio, Elder, Fumagalli, Marcelo Passos, Adiel e Aílton. Alguns poderão ser reincorporados à equipe, mas a maior parte será negociada. Marcelinho Carioca e Viola ainda estão com o futuro indefinido. Representantes dos dois jogadores estiveram na cidade nesta quarta-feira para discutir o futuro deles, mas nada foi resolvido. O zagueiro Galván deverá receber passe livre em fevereiro e não tem planos de continuar no Santos, ao mesmo tempo em que o clube também não conta com o jogador para a próxima temporada. Robert também terá o passe em mãos em fevereiro, mas estuda a possibilidade de continuar na Vila. Para isso, porém, espera receber um aumento salarial. O lateral-esquerdo Léo também quer ganhar mais.