Cabralzinho está fora do Santos Cabralzinho não é mais o técnico do Santos. Nesta quinta-feira à tarde ele manteve uma nova reunião com o gerente-executivo do clube, João Paulo Medina e não firmou acordo para a renovação de seu contrato. Na verdade, a imagem do treinador estava bastante desgastada na Vila Belmiro, com a desclassificação do time no Campeonato Brasileiro. Um dos mais cotados para assumir o lugar de Cabralzinho é o ex-palmeirense Celso Roth. Medina dará entrevista coletiva às 18h30 para anunciar a saída de Cabralzinho.