Cabralzinho leva clube egípcio ao topo O Zamalek é desconhecido no Brasil. No Egito, no entanto, é o time do momento e pode ser comparado a Corinthians ou Flamengo. Em fevereiro, apareceu na liderança do ranking de clubes da Fifa. É uma das mais tradicionais equipes egípcias. Divide a preferência do torcedor com o Ahly, atual líder do campeonato local, com cinco pontos de vantagem sobre o Zamalek, mas com uma partida a mais. Está invicto há 22 jogos. Leia mais Jornal da Tarde