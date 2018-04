Cabralzinho vai dirigir o Figueirense O técnico Cabralzinho, demitido pelo Santos no final do ano passado, acertou as bases do contrato para dirigir a equipe do Figueirense, de Santa Catarina, durante a temporada de 2002. Sua apresentação aos jogadores aconteceu nesta quarta-feira à tarde, no Estádio Orlando Scarpelli. As negociações foram conduzidas pelo gerente de futebol do Figueirense, Osvaldo Pascoal. O técnico vai trabalhar pela primeira vez no futebol catarinense: ?Sei que o Figueirense tem uma bela estrutura e acredito que vamos ter todas as condições de brigar pelos títulos que a torcida está esperando, disse Cabralzinho. O Figueirense disputa este ano o Torneio Sul-Minas, a Copa do Brasil, o Campeonato Catarinense e o Campeonato Brasileiro. Em 2001, a equipe ganhou o direito de subir para a série A do Brasileirão, mas ainda depende de uma decisão da Justiça Desportiva, em função da invasão de campo por parte da torcida na última partida. Cabralzinho assume imediatamente o comando da equipe, preparando-se para o primeiro compromisso do ano, dia 20, em Belo Horizonte, contra o Atlético Mineiro, pela Copa Sul-Minas.