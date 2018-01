Cabul vê ?renascimento? do futebol Policiais e homens do exército tiveram muita dificuldade hoje para controlar a multidão que foi ao estádio Olímpico de Cabul para ver o chamado ?Jogo da União" - entre uma seleção formada por jogadores afegãos e membros da força militar internacional responsável pela segurança da cidade após a queda do Taleban. Cerca de 30 mil pessoas conseguiram entrar, mas milhares de torcedores ficaram do lado de fora. Temendo uma invasão, a polícia disparou tiros para o ar e usou bombas de gás lacrimogênio para dispersar os torcedores que tentavam um lugar no estádio - que nos anos mais negros do regime fundamentalista foi usado para execuções públicas. Organizado pela Federação Inglesa de Futebol, o jogo reuniu as equipes do Kabul United, formada por jogadores das quatro principais equipes afegãs, e do ISAF, a Força Internacional de Assistência e Segurança, integrada por representantes de 16 países europeus liderados pela Inglaterra, mais a Nova Zelândia. A seleção afegã começou melhor e fez 1 a 0. Mas a alegria dos torcedores durou pouco. O time da Força Internacional reagiu e venceu a partida por 3 a 1. A iniciativa teve apoio da Fifa. Para a entidade, esta será uma forma de iniciar o processo de reorganização do esporte no país, devastado pela guerra. As equipes inglesas do Manchester United e do Liverpool doaram simbolicamente a bola do jogo assinada por seus dois maiores astros, David Beckham e Michael Owen. O primeiro campeonato afegão de futebol após a queda do Taleban deve ser disputado no segundo semestre deste ano. O Afeganistão foi suspenso pelo Comitê Olímpico Internacional em 99, por causa da proibição das mulheres de praticarem atividades esportivas.