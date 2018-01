Cacá deve estrear no Salamanca No fim do ano surgiu a informação de que Ronaldo havia indicado o meia Kaká para o Salamanca, da Espanha. Na ocasião, os dirigentes brasileiros estranharam. O Salamanca teria dinheiro para levar o astro do São Paulo? Não. Mas, já há 15 dias, Cacá está vivendo na cidade espanhola e deve estrear pelo time da Segunda Divisão no fim de semana. Trata-se realmente de Cacá, só que com C e não com K. Houve um mal-entendido. Ronaldo indicou o atacante Carlos Eduardo Ferrari, de 23 anos, cujos direitos pertencem ao Mirassol, do interior paulista. Mas a notícia chegou truncada, pois seu apelido é o mesmo do são-paulino. ?Desde o início, sabíamos que o Ronaldo havia indicado o Cacá, do Mirassol, e não o do São Paulo, porque ambos são amigos desde a infância e Ronaldo gosta de seu futebol?, contou Carlos Roberto, empresário do atleta. ?Mas não quisemos divulgar o fato para a imprensa porque poderia parecer que estávamos querendo nos aproveitar da situação.? Alexandre Martins, um dos empresários do Fenômeno, procurou Carlos Roberto e a diretoria do Mirassol para propor o negócio. O atacante foi, então, emprestado ao Salamanca, sem nenhum custo, por cinco meses. Acreditam que, na Europa, o jogador se valorizará. Para ficar com o atacante em definitivo, o Salamanca terá de pagar US$ 600 mil ao Mirassol. Cacá nasceu em Londrina e, ainda criança, foi para o Rio, onde iniciou a carreira no Bangu. Na capital carioca, tornou-se grande amigo de Ronaldo. ?Eu o conheci aos 15 anos e ele é meu parceiro de verdade?, contou Cacá. Os dois se conheceram, há oito anos, por meio de suas namoradas, que eram amigas. O atacante jogou, também, no Glasgow Rangers, da Escócia, e no Birmingham, da Inglaterra, além do Barretos, do interior de São Paulo. Havia sido contratado, por empréstimo, pelo São Caetano, nos primeiros dias do ano. Foi apresentado pelo clube do ABC como Ferrari e não como Cacá. ?Era para não confundir com o Kaká do São Paulo?, contou Carlos Roberto. Fez a pré-temporada com o São Caetano, mas, logo em seguida, foi para a Espanha, sem sequer disputar um jogo oficial.