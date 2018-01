Caçapa anuncia que deixará o Lyon no final de temporada O zagueiro brasileiro Claudio Caçapa anunciou nesta quarta-feira que deixará o Lyon no final da temporada, após ter permanecido por seis anos e meio no clube francês. O jogador ganhou cinco vezes o Campeonato Francês e uma Copa da França. Com 31 anos, Caçapa disse que não aceitará a renovação do contrato por um ano, oferecida pelo Lyon, por isso o compromisso com o clube acaba em 30 de junho. "Jogo pouco e tenho vontade de voltar a recuperar a motivação que tinha quando cheguei", afirmou. Junto com Cris e Juninho Pernambucano, o zagueiro, que chegou a ser capitão, foi uma das peças-chave entre os brasileiros que primeiro chegaram ao Lyon que marcaram a história recente do clube ao obter cinco campeonatos consecutivos. E que está perto do sexto, pois está com 17 pontos de vantagem para o vice Toulouse restando sete rodadas para o final da competição. Caçapa, que tem passaporte francês, não revelou qual será seu destino, mas afirmou que pretende continuar na Europa por mais três anos. O zagueiro chegou ao Lyon vindo do Atlético Mineiro em janeiro de 2001. No mesmo ano, ajudou o time a ganhar a Copa da França, primeiro troféu do Lyon em 18 anos e que abriu a melhor seqüência da história do clube. Caçapa pode iniciar uma série de saídas do time, que há anos mostra necessidade de renovação. O zagueiro Eric Abidal e o meio-campo Florent Malouda estariam próximos de deixar a equipe e o meia Juninho Pernambucano ainda não renovou o contrato.