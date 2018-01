Caçapa fica no Lyon até julho de 2007 Cláudio Caçapa fica no Lyon pelo menos até a metade de 2007. O zagueiro-central teve contrato prorrogado neste final de semana, conforme comunicado oficial assinado por Jean Michel Aulas, presidente do tricampeão francês. O acordo atual com o brasileiro vencia em junho, mas foi renovado como prova de que o clube não tem interesse em negociá-lo. Caçapa, de 28 anos, chegou ao Lyon em 2001, cedido pelo Atlético Mineiro, e sempre foi titular. Caçapa esteve afastado da equipe em conseqüência de contusão que sofreu no joelho direito no jogo com o Estrasburgo, em 30 de outubro.