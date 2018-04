Caçapa, Luizão e Patric podem reforçar Cruzeiro

Para o preparador físico José Mário Campeiz, apenas a falta de ritmo pode atrapalhar os jogadores. "Caçapa, Luizão e Patric estão em boas condições físicas. Eles melhoraram bastante na última semana e o único problema é a falta de ritmo de jogo. Mas isso só vai ser adquirido a partir do momento em que eles participarem de jogos-treino", opinou.

Caçapa ficou no banco na partida contra o São Paulo e estava pronto para entrar no segundo tempo, mas o primeiro gol do São Paulo fez Adílson Batista desistir da substituição.

Se o trio já está em condições de jogo, Leandro Lima ainda levará algum tempo. O meia-atacante se recuperou de uma contusão muscular e agora precisa de mais duas semanas para entrar em forma. "Ele teve uma lesão muito séria e, a partir da semana que vem, acredito a carga de exercícios será intensificada. No máximo, em duas semanas ele está no mesmo nível dos outros atletas", explicou o preparador físico.