Caçapa põe o Lyon na ponta do Francês Com um gol do zagueiro brasileiro Cláudio Caçapa nos acréscimos, o Lyon venceu o Nancy por 1 a 0, neste sábado, e assumiu a liderança provisória do Campeonato Francês, com 10 pontos. Outro destaque deste sábado foi a impiedosa goleada do Lens sobre o Auxerre: 7 a 0, com dois gols do brasileiro Jussiê. O resultado deixou o time na vice-liderança do torneio com nove pontos, mesmo número que o PSG - que tem um jogo a menos - e o Bordeaux, que venceu o Monaco por 1 a 0, mas leva desvantagem no saldo de gols em relação ao Lens: 5 a 8. A rodada teve três jogos com placar em branco: Ajaccio x Le Mans, Metz x Strasbourg, e Sochaux x Lille. Nice e Nantes empataram por 1 a 1 e o Rennes bateu o Olympique de Marseille por 3 a 2. Neste domingo, o PSG tem a chance de reassumir a ponta: pega o Troyes, fora de casa. Por fim, o Tolouse recebe o Saint-Etienne.