Caçapa volta ao Lyon para ser auxiliar técnico e treinar a defesa

O brasileiro Cláudio Caçapa está de volta ao Lyon. O clube francês anunciou a contratação do ex-jogador, que vai fazer parte da comissão do técnico Bruno Genésio. Assim, o ex-zagueiro retorna ao time que defendeu entre 2001 e 2007, quando fez parte do período mais glorioso da história do Lyon.

Em nota oficial, o Lyon explicou que Caçapa terá, principalmente, de treinar o sistema defensivo do time. "O retorno de Claudio Caçapa responde ao desejo expresso por Bruno Genesio na última segunda-feira em entrevista coletiva de ter a experiência de um renomado especialista que conhece o clube para aconselhar cotidianamente os seus defensores", afirma.

O Lyon fez uma primeira metade de temporada ruim, tanto que ocupa apenas a nona posição no Campeonato Francês. Além disso, foi eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa ao ficar na lanterna da sua chave. O time conta com um brasileiro no seu elenco, o lateral-direito Rafael.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Formado nas divisões de base do Atlético Mineiro, Caçapa chegou ao Lyon no início de 2001 e permaneceu por lá até 2007. Nesse período, o zagueiro faturou seis títulos do Campeonato Francês, cinco da Supercopa da França e um da Copa da Liga Francesa, além de ter disputado mais de 200 partidas.

Caçapa também teve passagens por Newcastle, Cruzeiro, Evian e Avaí, até encerrar a sua carreira no fim de 2011. Depois de deixar os gramados, ele chegou a trabalhar na seleções de base do Brasil e também como auxiliar de Alexandre Gallo no Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita. Agora volta ao clube onde viveu alguns dos melhores momentos da sua carreira.