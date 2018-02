Caçulas Rio Claro e Barueri duelam contra rebaixamento RIO CLARO - Caçulas no Campeonato Paulista, Rio Claro e Grêmio Barueri se enfrentam, nesta quarta-feira, às 16 horas, preocupados em fugir da rabeira da tabela e temendo a ameaça do rebaixamento no Campeonato Paulista. Após a quarta rodada, o Rio Claro tem apenas três pontos, na 15.ª posição. O Barueri, com apenas um ponto, está em 17.º lugar. O Rio Claro tenta se reabilitar de três derrotas consecutivas para Ponte Preta, por 2 a 0, Noroeste, 4 a 0, e são Paulo, por 2 a 0. O técnico Paulo Roberto deve fazer algumas modificações em relação a equipe que enfrentou o São Paulo, no Domingo. É certo que os experientes Andrei, zagueiro, Adãozinho e Daniel Rossi, volantes, continuam como titulares absolutos. A mudança mais provável é na ala esquerda. Após falhar no primeiro gol do São Paulo, marcado por Aloísio, o lateral Renan deve perder a vaga para Alemão. O atacante Vinícius é outro que pode perder a vaga para o Luciano. No Grêmio Barueri, Sérgio Soares faz mistério no time, mas deve manter a mesma formação que empatou com o Palmeiras, por 1 a 1. Mas ele testou dois novos atacantes nos treinamentos, Luciano Gigante e Marco Dias, que podem até aparecer como surpresas. Ficha técnica Rio Claro x Grêmio Barueri Rio Claro - Luiz Henrique; Gerson, Daniel Rossi e Andrei; Baiano, Wagnão, Vagner, Adãozinho e Alemão; Vidinha e Vinicius. Técnico: Paulo Roberto. Grêmio Barueri - Oliveira; Edylton, Anderson Marques, Ricardo Villa e Bosco; Júlio, Nenê Miranda, Kanu e Ivan; Marciano e Pedrão. Técnico: Sérgio Soares. Árbitro - Paulo Roberto Ferreira. Horário - 16 horas. Local - Estádio Augusto Soares Filho, em Rio Claro (SP).