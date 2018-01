Real deve ser eliminado da Copa do Rei por jogador irregular

O Cádiz fez o que era esperado, denunciou o Real Madrid e deve eliminar o gigante espanhol da Copa do Rei por um erro digno de futebol amador. O time madrilenho provavelmente será obrigado a deixar a competição mesmo depois da vitória por 3 a 1 da última quarta-feira. Tudo por conta da escalação de um jogador de forma irregular.

Em campo, o russo Denis Cheryshev abriu o placar para o Real no primeiro tempo do triunfo sobre o Cádiz. Só que o meia, que chegou este ano ao clube, não tinha condições de jogo. Isso porque carregava com ele uma suspensão da última temporada, por acúmulo de cartões amarelos, quando ainda atuava pelo Villarreal.

Ainda durante a partida, boa parte da imprensa espanhola já dava a eliminação do Real como certa, mesmo com a vitória parcial em campo. Isso porque um documento da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) mostrava a impossibilidade de escalação do russo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas a RFEF só levaria em consideração a suspensão de Cheryshev se o Cádiz denunciasse a escalação irregular do jogador, o que fez nesta quinta-feira. A entidade máxima do futebol do país deve se manifestar sobre o caso na sexta, mas a exclusão do Real da Copa do Rei é praticamente certa.