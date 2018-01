Cadu é vetado e Donizete ganha chance O jovem atacante Cadu, que seria o companheiro de ataque de Edmundo na partida contra o Fortaleza, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, foi vetado pelos médicos do Vasco por causa das dores no joelho. Com isso, Donizete, que ficaria no banco de reservas, fará sua reestréia com a camisa vascaína. "É uma satisfação voltar a jogar pelo Vasco. Espero corresponder e fazer gols", disse Donizete, que não atua em uma partida oficial há cerca de três meses, quando estava no futebol do México. Ele acredita que não terá problemas de entrosamento com Edmundo e Marcelinho. Em relação à contratação do meia Beto, o advogado Marcos Motta viajou para o Japão para acelerar a liberação do atleta. Enquanto isso, o jogador segue treinando sozinho com o preparador físico do Vasco, Bebeto de Oliveira.