Caem mais dois técnicos na Série A-2 Mais dois técnicos perderam o emprego no Campeonato paulista da Série A-2. Pinho pediu demissão do São José, enquanto Juninho Fonseca foi demitido no Comercial de Ribeirão Preto. Os dois saíram não por acaso. O São José é vice-lanterna da competição, com apenas dois pontos e muitos problemas internos para resolver. ?Achei melhor sair para evitar um desgaste maior?, comentou Pinho, lembrando as dificuldades financeiras e a falta de estrutura para trabalhar no clube. Em Ribeirão Preto, a situação do Comercial não é muito diferente. Enfrentando uma grave crise administrativa, o clube não se preparou de forma adequada para a disputa da competição. Os frutos deste desleixo vieram dentro de campo, onde o time conseguiu apenas um ponto em cinco jogos e continua na humilhante lanterna. Se o campeonato acabasse hoje, São José e Comercial, dois clubes tradicionais e que já integraram a elite paulista, estariam rebaixados para a Série A-3, a antiga terceira divisão. Outros dois técnicos já tinham caído na Série A-2: Luiz Carlos Ferreira, do Etti Jundiaí, e Reinaldo Barbosa, do Sãocarlense. Eles foram substituídos, respectivamente, por Giba e Válter Gama. Tanto São José como Comercial ainda não definiram seus novos técnicos, uma vez que a próxima rodada será disputada somente no dia 04 de março.