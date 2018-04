Caen vence Le Mans e sai da zona de perigo O recém-promovido à primeira divisão Caen saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Francês ao vencer o quinto colocado Le Mans por 3 x 2 neste domingo. O Caen está em 15o lugar na tabela com 15 pontos em 12 jogos, quatro pontos a mais do que o Olympique de Marselha. O jovem meio-campo francês Yoan Gouffran abriu o placar aos 33 minutos da primeira etapa, mas Marko Basa empatou no primeiro minuto do segundo tempo. O meio-campo argentino Juan Eduardo Eluchans deixou o time da casa na frente aos 15 minutos do segundo tempo e Gouffran aumentou para 3 x 1 aos 20 minutos. O Le Mans reduziu a vantagem do adversário com um gol do brasileiro Túlio, sétimo dele no campeonato, mas o Caen conseguiu segurar o placar. O Le Mans está 11 pontos atrás do líder Olympique de Lyon, que venceu o Valenciennes no sábado por 2 x 0. O Toulouse empatou sem gols com o lanterna Metz. Ainda neste domingo, o RC Lens enfrentará o St.Etienne.