Caen vence Lyon e será o rival do PSG na semifinal da Copa da França

O Caen soube aproveitar o fator campo ao vencer o Lyon por 1 a 0, nesta quinta-feira, e avançar à semifinal da Copa da França. Com o resultado, o time se credenciou para enfrentar na próxima fase o poderoso Paris Saint-Germain, que na última quarta se garantiu no estágio seguinte da competição ao bater o Olympique de Marselha por 3 a 0.

O gol do triunfo do Caen foi marcado por Ismael Diomande aos 32 minutos da etapa final, quando o jogador marfinense deu uma alegria à torcida do time que hoje ocupa apenas a 13ª posição do Campeonato Francês, do qual o PSG é o líder disparado.

Esta semifinal entre Caen e a equipe parisiense está marcada para acontecer no dia 18 de abril. Já o outro duelo que valerá vaga na decisão será entre os nanicos Les Herbiers e Chambly, ambos da terceira divisão nacional.

Este confronto, marcado para 17 de abril, foi determinado por meio de sorteio realizado horas antes da partida entre Caen e Lyon, que já sabiam também que o jogo entre ambos definiria o próximo adversário do PSG nas semifinais.