Com isso, Coffi está ameaçado de ficar de fora da Copa do Mundo da África do Sul, para a qual está entre os pré-selecionados pela Fifa.

O árbitro, que não pôs na súmula da partida que havia sido agredido pelo goleiro argelino Faouzi Chaouchi após marcar um pênalti a favor do Egito, foi afastado pela CAF até que o caso seja analisado.