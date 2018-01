Cafu acerta com o Milan, dizem jornais Depois de quase sete anos, o lateral-direito Cafu deverá deixar o Roma, mas ao contrário do previsto, não deverá jogar no futebol japonês. Segundo especula a imprensa italiana nesta terça-feira, o jogador brasileiro deverá se transferir para o Milan. De acordo com os jornais, Cafu deverá assinar contrato de dois anos com a equipe milanesa, recebendo dois milhões de dólares por temporada. O contrato já teria sido fechado, mas o anúncio oficial só será feito em junho, ao final da temporada 2003, segundo informam os diários italianos. Cafu, que está no Roma desde 97, não teria aceitado a redução salarial proposta pelo clube e aproveitou o feriado de Páscoa para deixar acertada sua transferência para o Milan. A negociação teria tido a participação do brasileiro Leonardo, que recentemente abandonou o futebol para assumir um cargo na administração do Milan. Desta forma, o capitão da seleção brasileira que se sagrou campeã do Mundo na Ásia em 20002, descartou a sua transferência para o Yokohama Marinos, do Japão, com quem negociava já há alguns meses.