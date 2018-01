Cafu ainda pode permanecer na Roma A Roma resolveu fazer gestões para tentar manter Cafu em seu time, depois de praticamente liberá-lo para negociar com o Milan. O lateral, que completa 33 anos no dia 7 de junho, já havia apalavrado um contrato com a equipe milanesa, para receber 1,5 milhão de euros por temporada, durante dois anos. Como o técnico Fabio Capello decidiu rever seus conceitos sobre a importância de Cafu, a Roma orientou o diretor Franco Baldini para conversar com o lateral, a fim de tentar mantê-lo no clube. Machucado, Cafu desfalcará a Seleção Brasileira, que joga no México, quarta-feira.