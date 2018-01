Cafu assina com o Milan por dois anos O Milan confirmou nesta segunda-feira a contratação do lateral-direito Cafu, da Roma, pelo período de dois anos. Embora os valores do negócio não tenham sido revelados, o capitão do pentacampeonato da seleção brasileira assinou com o time italiano até junho de 2005, anunciou o clube em seu site na Internet. O jogador, de 33 anos, joga na Roma desde 1997 e foi um dos líderes da equipe na conquista do título italiano da equipe em 2001.