Cafu baterá recorde de jogos pela seleção em Mundiais Cafu está de volta e pronto a se tornar recordista em jogos da seleção em Mundiais. Ao entrar em campo, na tarde desta terça-feira, para enfrentar Gana, o capitão completará 19 apresentações em quatro Mundiais. A trajetória começou com 3 partidas em 1994, na campanha do tetracampeonato (nenhuma como titular). Depois, foram mais 6 jogos em 1998 (ficou fora na semifinal contra a Holanda), 7 no caminho do penta, em 2002, e os dois primeiros agora em 2006. A marca poderia ter sido atingida contra o Japão, se Parreira não tivesse optado por Cicinho. A ansiedade que sentiu, ao ficar no banco na quinta-feira, foi embora. ?Fiquei na expectativa de entrar, mas não deu?, admitiu Cafu, 36 anos. ?É sempre bom bater recordes e espero chegar a mais do que isso?, avisou. Pelo menos a 22, o que significaria o Brasil na final pela quarta vez consecutiva. ?De qualquer forma, se cheguei aqui foi porque acredito no que faço, é fruto do trabalho de quem soube se superar.?