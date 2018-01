Cafu comemora recorde na seleção e dá parabéns a seu filho Na vitória por 3 a 0 do Brasil contra Gana, nesta terça-feira, em Dortmund, o lateral-direito Cafu fez seu 19.º jogo pela seleção e bateu a marca de Taffarel e Dunga como o jogador brasileiro que mais participou de jogos em Mundiais. "O velhinho está inteiro, cheio de gás, trabalhando para que o Brasil conquiste mais um título", afirmou Cafu. "Essa marca significa muito para mim. Primeiro porque estou muito orgulhoso por ter alcançado essa glória na minha vida. Em segundo porque o Brasil conseguiu bater mais esse obstáculo. Essa é a minha 16ª vitória em Copas, exatamente no dia em que meu filho (Wellington) completa 16 anos. Quero dar os parabéns para ele", explicou o jogador. Questionado sobre a atuação dos laterais da seleção, Cafu foi enfático e até ironizou um pouco: "Antes mesmo do início da Copa, os treinadores da outras equipes estão dizendo que os pontos fracos da seleção são as alas, mas estávamos provando o contrário. Continuamos subindo para a apoiar o ataque e ajudando a marcar lá atrás. Espero que os outros treinadores continuem pensando desta maneira, vai ser ótimo e vamos aproveitar as falhas dos adversários para continuarmos vencendo." Classificado para as quartas-de-final, o Brasil pega os franceses, que nesta terça-feira, venceram de virada a Espanha por 3 a 1. Logo a França, tradicional algoz da seleção. "Não podemos pensar assim. Até porque já jogamos com a França depois daquela final e empatamos", concluiu Cafu referindo-se a partida amistosa entre as duas seleções no centenário da Fifa, dia 20 de maio de 2004, em Paris. O jogo terminou 0 a 0.