Cafu cortado; Alessandro é convocado O técnico Luiz Felipe Scolari teve hoje de fazer uma convocação de emergência para a seleção brasileira que enfrenta o Panamá, dia 9 em um amistoso em Curitiba e, o Paraguai, dia 15, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O lateral-direito Cafu ainda se recupera de uma segunda cirurgia no nariz e, segundo os médicos da Roma (ITA), não estará liberado antes de 10 dias. O lateral Alessandro, do Atlético-PR foi chamado para o seu lugar.