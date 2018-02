Cafu deve operar o joelho direito e não joga contra a Rússia Carlos Alberto Parreira está preocupado com a lesão no joelho direito de Cafu, mas garante que terá toda a paciência do mundo para esperar a recuperação de seu capitão. ?Ele é um jogador muito importante para a Seleção?, afirmou. O lateral está fora do amistoso com a Rússia, dia 1º, em Moscou. O lateral-direito deverá ser operado. Os médicos do Milan sabem que ele tem uma lesão nos meniscos, mas ainda vão investigar se há algum dano também nos ligamentos. Se for apenas uma cirurgia nos meniscos, em aproximadamente um mês ele estará recuperado. Mas se algum ligamento tiver sido afetado, o prazo de recuperação aumentará. E, dependendo da gravidade, colocará em risco a sua participação na Copa do Mundo. O médico da Seleção, José Luiz Runco, disse neste domingo que ainda não sabia nada sobre o problema de Cafu. ?Passei os últimos dias num congresso de medicina em São Paulo e acabei de chegar ao Rio. Uns quatro jornalistas já me ligaram para perguntar sobre o Cafu e para todos eu disse a mesma coisa: não sei de nada e vou esperar o Cafu entrar em contato comigo.? Segundo Parreira, a Comissão Técnica da Seleção conversará nesta segunda-feira ? quando será lançado o modelo da camisa que o time vai usar na Copa ? sobre a situação do lateral. ?Se for preciso, o Runco vai para a Itália acompanhar de perto o caso?, afirmou. Mas a probabilidade maior é que Cafu venha para o Brasil e seja operado pelo médico da Seleção, como ocorreu com Ricardo Oliveira. Cafu aproveitaria para passar algum tempo em São Paulo perto de seu pai, que teve problemas de saúde no fim do ano.