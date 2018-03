Cafu deve renovar com a Roma Franco Baldini, dirigente da Roma, da Itália, começou nesta quarta-feira a negociar a renovação do contrato do lateral brasileiro Cafu, que vence em junho de 2003. Recentemente, o jogador recebeu ofertas do Arsenal, da Inglaterra, e da Juventus, da também da Itália, para transferência após o fim de seu contrato, por isso os representantes do time romano resolveram antecipar o início das negociações para a permanência do jogador, tetracampeão mundial em 1994, por um número maior de temporadas. Além de Cafu, a equipe conta com mais quatro brasileiros: Aldair, Marcos Assunção, Antônio Carlos e Emerson.