Cafu diz que árbitro o repreendeu por risada contra a Udinese

O lateral-direito brasileiro Cafu afirmou que na partida de domingo contra a Udinese, sua última pelo Milan, o árbitro Roberto Rosetti o repreendeu e lhe pediu que parasse de rir. "Foi a primeira vez que me perguntaram o motivo do meu riso. Não tinha feito nada e eu, sem sorriso, sou um homem morto. Porém, ele pediu que parasse. Eu lhe respondi 'perdão, de agora em diante vou chorar'. O meu sorriso durará para sempre", disse o jogador. Cafu completará 38 anos em junho e voltará ao Brasil após o término do seu contrato com o clube de Milão no próximo mês. Apesar de ter recebido várias ofertas, o ex-jogador de São Paulo, Palmeiras, Zaragoza e Parma, entre outros clubes, ainda não decidiu se vai continuar atuando. O lateral-direito chegou à Itália em 1997 para defender a Roma e se transferiu para o Milan em 2003. Em entrevista ao canal de televisão "Italia 1", Cafu afirmou que ensinou mais do que aprendeu no futebol do país. O ex-capitão da seleção brasileira disse que foi para a Itália como "campeão mundial pelo São Paulo e pelo Brasil", mas reconheceu que "aprendeu algo, técnica e taticamente, além da cultura do futebol italiano". Entre suas maiores alegrias, o lateral citou o título do Campeonato Italiano de 2001 pela Roma, além da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes pelo Milan, ambos em 2007. No entanto, o filho de Cafu, que joga nas categorias de base do Milan, permanecerá na Europa. O clube de Milão ainda ofereceu ao lateral um cargo na direção ou na comissão técnica.