Cafu diz que está otimista para disputar a sua quarta Copa O capitão da seleção brasileira de futebol, o lateral-direito Cafu, explicou nesta segunda-feira, após ser convocado por Carlos Alberto Parreira para disputar a sua quarta Copa do Mundo pela seleção brasileira, que está muito otimista com o grupo e que acredita na conquista do Mundial. "É muito bom ser convocado mais uma vez. De Copa a gente não cansa nunca. Entretanto, talvez esse seja o último Mundial de alguns jogadores. Por isso essa competição será muito especial", contou Cafu em entrevista à rádio Bandeirantes. Mesmo sendo selecionado para jogar a sua quarta Copa, Cafu explicou que a convocação desta segunda não foi como a de 1994. "Aquela foi a minha primeira, por isso tem um sabor especial. Mas é muito legal estar na seleção. O próprio fato de disputar um Mundial já serve de motivação". Sobre a preparação, Cafu acredita que a seleção vai estar bem fisicamente para a Copa e que a competição na Alemanha será muito difícil. "Vamos aproveitar esse tempo antes do Mundial para fazer uma boa preparação. A Copa deste ano será bem mais complicado do que a de 2002. Acho que as grandes seleções, como Argentina e França, não vão tropeçar na primeira fase". Entretanto, o jogador acredita na conquista da competição. "Espero ganhar essa Copa, será muito legal". Cafu também disse que está fazendo uma preparação especial para levantar a taça. "Vou fazer musculação todo dia para agüentar o peso dela", brincou.