Cafu é anunciado pelo Yokohama No dia 30 de junho, Cafu teve no estádio de Yokohama o momento de maior alegria de sua carreira, ao erguer a taça de campeão do mundo. A partir do meio do ano, o palco da final da Copa de 2002 fará parte da rotina do capitão do pentacampeonato do Brasil. Pois é lá que o Yokohama Marinos, clube que o contratou da Roma, regularmente manda seus jogos. O acerto com o lateral-direito foi feito nesta quinta-feira, com a ressalva de que se transfira após o término da atual temporada na Itália. O acerto surpreendeu o mercado europeu. Cafu, 32 anos, havia anunciado, dias atrás, intenção de deixar o time romano, que o tirou do Palmeiras em 1997. As especulações indicavam o Milan como maior interessado em aumentar sua colônia brasileira, que no momento conta com Dida, Leonardo, Roque Júnior, Serginho e Rivaldo. Falava-se também em ofertas dos ingleses Manchester United, Manchester City e Chelsea. A alternativa japonesa não constava das principais opções, mas foi a que vingou. A negociação correu por conta de Takeshi Okada, treinador e gerente do Yokohama. ?Tenho certeza de que Cafu contribuirá muito para equipe, sobretudo em termos morais?, comentou o manager, que em 1998 dirigiu a seleção do Japão na Copa da França. ?Teremos chance real de brigar pelo título nacional.? Okada garante que o acordo vai de 1º de julho deste ano até janeiro de 2006. Nesse período, Cafu receberá o equivalente a US$ 4 milhões, além de outros benefícios. No entanto, o empresário italiano Ivano Antonelli, que cuida dos interesses do jogador, deu uma ligeira esfriada na euforia nipônica, ao dizer que seu cliente ainda não ?havia respondido? se aceitava as condições que lhe foram oferecidas para mudar para o Oriente. Cafu é titular da Roma desde quando chegou, e independentemente dos treinadores que passaram pela equipe. O título de maior expressão que conquistou foi o italiano de dois anos atrás. Agora, vai reforçar a colônia brasileira no Japão, que tem como maior representante o meia Edílson, que atua no Kashiwa Reysol e que foi seu companheiro no Palmeiras, na metade dos anos 90, e também campeão do mundo. Encontrará ainda Edmundo, César Sampaio, Galeano, Magrão com quem conviveu no Parque Antártica.