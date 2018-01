Cafu e Baggio na "Seleção do Mundo" O lateral Cafu (Roma) e o atacante italiano Roberto Baggio (Brescia) foram convocados nesta terça-feira pelo técnico Luiz Felipe Scolari para a ?Seleção do Resto do Mundo? que na quarta-feira vai enfrentar o Real Madrid no estádio Santiago Bernabéu, no encerramento das comemorações pelo centenário do clube espanhol. Os dois foram chamados em substituição a dois jogadores do Ajax - o romeno Christian Chivu e o tunisiano Hadem Trabelsi - que estão machucados. O Real, por sua vez, não poderá contar com Roberto Carlos, Fernando Hierro e Makelele, todos lesionados. Veja quais os os 25 jogadores da Seleção do Resto do Mundo Goleiros: Pablo Cavallero (Argentina/Celta Vigo/Esp), Oliver Kahn (Alemanha/Bayern Munique). Defensores : Bixente Lizarazu (França/Bayern Munique/Ale), Alessandro Nesta (Itália/Milan), Paolo Maldini (Itália/Milan), Nourredine Naybet (Marrocos/Deportivo La Coruña/Esp), Cafú (Brasil/Roma). Meio-campistas: Rubén Baraja (Espanha/Valencia), Michael Ballack (Alemanha/Bayern Munique), Kaká (Brasil/São Paulo), Hidetoshi Nakata (Japão/Parma/Ita), Pablo Aimar (Argentina/Valencia/Esp), Marc Wilmots (Bélgica/Schalke 04/Ale), Andrés D´alessandro (Argentina/River Plate), Murat Yakin (Suiça/Basilea), Cha Du Ri (Coréia do Sul), Roberto Baggio (Itália/Brescia). Atacantes: Rivaldo (Brasil/Milan), Fernando Torres (Espanha/Atlético Madrid), Roy Makaay (Holanda/Deportivo La Coruña/Esp), Joaquín (Espanha/Betis), Miroslav Klose (Alemanha/Kaiserslautern), Predrag Mijatovic (Iugoslávia/Levante/Esp), Alessandro Del Piero (Itália/Juventus), Samuel Eto´o (Camarões/Mallorca/Esp).