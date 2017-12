Cafu e Lúcio na seleção do ?L?Equipe? Os brasileiros Cafu e Lúcio fazem parte do melhor time de 2001, de acordo com pesquisa publicada hoje pelo jornal francês "L´Equipe". Na equipe estão o espanhol Iván Helguera e o francês Zinedine Zidane, ambos del Real Madrid. No ataque, destaque para a ausência do espanhol Raul, superado novamente pelo inglês Michael Owen e o francês Thierry Henry, que atuam na liga inglesa. Eis a equipe ideal do "L´Equipe": Oliver Kahn (Alemanha) Bayern Munique; Cafu (Brasil) Roma, Lúcio (Brasil) Leverkusen, Sami Hyypia (Finlândia) Liverpool, Bixente Lizarazu (França) Bayern Munique, Francesco Totti (Itália) Roma, Patrick Vieira (França) Arsenal, Iván Helguera (Espanha) Real Madrid, Zinedine Zidane (França) Real Madrid, Michael Owen (Inglaterra) Liverpool, Thierry Henry (França), Arsenal.