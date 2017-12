Cafu é o jogador que mais atuou pela seleção em Copas No jogo desta terça-feira contra Gana, Cafu bateu mais um recorde. Ele ultrapassa a marca de Taffarel e de Dunga como o jogador brasileiro que mais participou de jogos em Mundiais. A partida em Dortmund foi a 19.ª do capitão, que afirmou que este será seu ultimo Mundial. O alemão Lotthar Matthaus tem a maior marca de participação em Copas, com 25 presenças, em 1982, 86, 90, 94 e 98. Com 36 anos, Cafu participa de seu quarto Mundial e, se o Brasil sair vencedor da competição, pode ser o primeiro jogador a levantar a taça por duas vezes seguidas. Na Copa dos Estados Unidos (em 1994) o lateral-direito era reserva. Em 98, na França, já titular, ele só não disputou uma partida, contra a Holanda. Com Felipão, em 2002, no Mundial da Coréia/Japão, o seu apogeu, quando jogou todas as partidas e, como capitão da equipe, levantou a taça de pentacampeão do mundo.