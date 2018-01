Cafu e Rivaldo não devem ir à Copa Pela primeira vez o técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira admitiu a possibilidade de o lateral Cafu e o meia Rivaldo não participarem da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, hoje, durante a primeira reunião da nova comissão técnica, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, zona oeste. No entanto, o treinador frisou sua intenção de contar com o máximo possível da experiência destes atletas. "A experiência deve ser preservada, mas hoje o Cafu tem 32 anos e o Rivaldo 30", lembrou Parreira. "Vai depender do desejo, da vontade e do rendimento deles, mas pretendo conversar com os dois". Outra possibilidade cogitada por Parreira foi a de não convocar os novos valores do futebol brasileiro, como Diego e Robinho, ambos do Santos, neste momento. Para o treinador, os jovens atletas devem atuar nas seleções de base, além de ter quatro anos para se prepararem para o Mundial. Também foi discutido na reunião o perigo que a altitude representa para a Seleção durante os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Quarta-feira acontecerá um novo encontro com as presenças do médico José Luiz Runco, para que o tema seja debatido. "É muito complicado e grave, enfrentar os efeitos da altitude", contou Parreira. "A tendência é de que cheguemos ao local momentos antes das partidas." Sobre o amistoso contra a China, no dia 12 de fevereiro, a comissão técnica marcou para o dia 28 de janeiro, a convocação dos jogadores que atuam nos clubes estrangeiros. No dia 4 de fevereiro será a vez de os atletas que atuam no Brasil serem chamados. A viagem da equipe está prevista para o dia 8 de fevereiro. Parreira revelou que a base da Seleção para o confronto contra os chineses será a mesma utilizada na conquista do pentacampeonato mundial. O treinador também explicou que o amistoso servirá para juntar a equipe e iniciar seu trabalho. Além do amistoso contra a China e Portugal, o técnico da Seleção Brasileira pretende realizar mais cinco partidas antes do início da disputa das eliminatórias da Copa do Mundo de 2006, prevista para setembro. No entanto, o treinador disse estar consciente das dificuldades existentes para encontrar adversários de alto nível. Citou a Itália como uma das equipes que está "devendo" uma partida ao Brasil, mas que por falta de data e oportunidade, não consegue "pagar".