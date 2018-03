Cafu e Serginho vão deixar o Milan Cafu e Serginho vão deixar o Milan no fim da temporada, disseram os laterais brasileiros na sexta-feira. Os campeões europeus da temporada passada estão se desfazendo dos dois jogadores para trazer sangue novo ao time depois de uma campanha fraca, para a qual Gianluca Zambrotta, do Barcelona, é um alvo. O capitão do pentacampeonato brasileiro, Cafu, 37, vai voltar para o Brasil, mas não sabe se vai se aposentar. "Tive cinco anos maravilhosos nos quais consegui vencer tudo", disse o ex-lateral-direito da Roma ao canal Milão. "Chegou o momento de partir. É triste e difícil, mas sabia que mais cedo ou mais tarde chegaria o momento de voltar para casa, de retornar ao Brasil. Não sei se ainda vou jogar quando estiver no Brasil". Cafu, que está no banco de reservas nesta temporada, não sabe se vai atuar na partida final do Campeonato Italiano, em casa, contra o Udinese, no domingo. O Milan, que está na quinta posição, somente vai se classificar para a próxima temporada da Liga dos Campeões se ganhar este jogo e a Fiorentina tropeçar diante do Torino. Serginho, 36, entrou no time em 1999 e também decidiu voltar para casa. "Depois de um problema nas costas que começou há dois anos, não estou na minha melhor forma, e é por isso que acredito que chegou o momento de dizer adeus ao time", disse. O capitão do Milan, Paolo Maldini, 39, deve continuar em San Siro para mais uma temporada e a decisão deve acontecer logo. (Reportagem de Mark Meadows)