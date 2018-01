Cafu envia mensagem de apoio ao afastado Ronaldo Ronaldo recebeu em Madri, nesta sexta-feira, uma mensagem de apoio do lateral Cafu. O capitão da seleção brasileira esteve em sua Fundação, que atende a 3 mil crianças no Jardim Irene, Zona Sul da cidade de São Paulo, e se disse confiante de que os problemas enfrentados pelo atacante no Real Madrid ficarão para trás em breve. ?Acho que o que está acontecendo não vai influenciar no Mundial, e o melhor exemplo disso foi o que o Ronaldo superou na Copa do Mundo de 2002, onde mostrou que é um fenômeno.? O lateral Cafu disse que ele conhece as dificuldades enfrentadas por Ronaldo, que sequer foi relacionado para a partida contra o Atlético de Madrid. ?Já passei por isso. E o que pode ser feito é trabalhar e esquecer tudo o que estão falando.? Segundo ele, o momento ruim ficará mais distante a partir do momento em que o grupo da seleção estiver reunido, treinando para a Copa. Falando em Mundial, Cafu disse já estar recuperado das cirurgias a que se submeteu (artroscopia no joelho esquerdo, desvio de septo nasal e amigdala) e voltará para a Itália entre domingo e segunda-feira. ?Devo estar jogando em dez dias?, prevê o jogador. Sobre a disputa de posição com Cicinho na seleção, Cafu mostrou que não vai ceder posição tão fácil. ?Acho que ele (Cicinho) tem todas as condições de ser titular na próxima Copa.? Ontem, Cafu assinou convênio com a Associação Brasileira do Mercado Institucional de Limpeza, que promoverá atividades na Fundação e procura parcerias profissionalizantes para jovens entre 16 e 17 anos.