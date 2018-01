Cafu espera enfrentar Santos no Japão O Milan anunciou nesta segunda-feira a contratação de Cafu. O lateral-direito defenderá o clube italiano nas próximas duas temporadas e receberá 1 milhão de euros por ano. "Estou muito contente por chegar ao Milan, que tem um grande time e uma grande torcida. E será muito bom voltar a Yokohama no final do ano para tentar ganhar outro título", disse Cafu, referindo-se à final do Mundial Interclubes que o Milan disputará contra o campeão da Copa Libertadores no mesmo estádio em que o Brasil ganhou a Copa do Mundo de 2002. "E espero que seja contra o Santos, porque seria ótimo encontrar os meus compatriotas." Além do prestígio e da força do Milan, também pesou na decisão de Cafu a chance de trabalhar com vários amigos brasileiros. Dida, Roque Júnior, Serginho e Rivaldo estão no elenco do clube e Leonardo é dirigente. Em entrevista ao site oficial do Milan, ele disse ter certeza de que na próxima temporada Rivaldo será um dos destaques do time. "É normal um jogador precisar de uma temporada para se ambientar quando muda de país. Mas agora que já sabe como é o futebol italiano tenho certeza de que Rivaldo será um grande protagonista." Cafu jogou seis temporadas pela Roma e foi campeão italiano no campeonato de 2000/2001. Na manhã desta segunda-feira, o lateral esteve visitando as obras da Fundação Cafu, no Jardim Irene. Ele teve a companhia do governador Geraldo Alckmin - o Estado bancará a construção da quadra poliesportiva que será usada pelas 300 crianças que deverão ser atendidas pela Fundação. A previsão é de que as obras terminem até o final do ano.