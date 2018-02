Cafu fará artroscopia quinta-feira no Brasil O Milan anunciou oficialmente na tarde desta segunda-feira que o lateral-direito Cafu irá mesmo fazer uma atroscopia no joelho direito. A cirurgia foi marcada para quinta, no Hospital Pasteur, no Rio, e será realizada pelo médico da seleção brasileira, José Luís Runco. A cirurgia foi confirmada nesta segunda-feira, após sair o resultado do exame de ressonância magnética, confirmando a lesão no menisco. Cafu sofreu a contusão na última terça, durante um treino do Milan. A diretoria do Milan autorizou que a cirurgia de Cafu seja realizada no Brasil, mas irá mandar um de seus médicos, Massimiliano Sala, para acompanhar o procedimento. O prazo de recuperação do jogador não foi revelado, mas pode atrapalhar sua preparação para a Copa, que começa no dia 9 de junho. Apesar disso, o técnico Carlos Alberto Parreira já avisou que conta com Cafu como titular e capitão do Brasil no Mundial da Alemanha. ?Já estou vendo mesmo de forma positiva, pois o Cafu terá mais tempo para se preparar para a Copa. E, com isso, conhecendo bem o profissional que ele é, tenho certeza de que será considerado o melhor lateral-direito do Mundial. O Cafu vai nos ajudar muito a tentar a conquista do hexa?, afirmou José Luís Runco, em comunicado no site da CBF. De qualquer maneira, Cafu está fora da lista de convocados que Parreira irá anunciar nesta terça-feira. Ele irá chamar os jogadores para o último amistoso do Brasil antes da Copa - será no dia 1º de março, contra a Rússia, em Moscou. E Cicinho deve ganhar uma chance no time titular.