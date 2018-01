Cafu faz 33 anos sem hora para parar O primeiro presente foi do casal Marta Suplicy e Luís Favre. A prefeita deu ao capitão do penta uma garrafa de vinho tinto do Porto, quinta-feira à noite, na Leona Pizza Bar, no Campo Belo, em São Paulo. O segundo presente chegou de cinco empresários, que assinaram parceria com a sua fundação no Jardim Irene, periferia da capital paulista. E o terceiro Cafu ainda não recebeu, pelos 33 anos de idade que completa neste sábado. O presente vem da Itália - do Milan: um contrato de dois anos na base de US$ 1,2 milhão por temporada. "Você viu? Vinho do Porto. Vou tomar a garrafa sozinho. Acostumei a tomar vinhos na Itália. E este é especial", disse Cafu, minutos depois de receber a garrafa das mãos de Marta. A prefeita foi ao aniversário do jogador para apoiar a Fundação Cafu, projeto que tem parceria da Prefeitura de São Paulo. Marta passou boa parte da festa ao lado do aniversariante. Luís Frave não desgrudou da prefeita, que dividiu a mesa com Nádia Campeão, secretária municipal de Esportes, Lazer e Recreação. O capitão também teve a companhia de empresários da Medial Saúde (ambulatório médico), Abyara (arrecadação de fundos), Microlins (informática), Dynamic (site) e Artigiano (equipamento de cozinhas). Todos fecharam parceria com a Fundação Cafu. Entre assinaturas de contratos, abraços e autógrafos, Cafu contou da satisfação de passar o aniversário com os familiares, os projetos da Fundação e o seu novo clube, o Milan, depois de seis anos na Roma. Agência Estado - Quando você assina com o Milan? Cafu - Está quase tudo certo. Estive com dirigentes do Milan, batemos um longo papo e encaminhamos o acordo. Faltam detalhes, mas ainda não assinei com ninguém. AE - O que está impedindo? O pré-contrato que assinou com o Yokohama do Japão, que vence no dia 30? Cafu - Tenho um acordo com o Yokohama e posso jogar lá quando quiser. Depois da Copa do Mundo, queriam que ficasse por lá de uma vez, mas ainda é cedo. Meu acordo com o Milan não depende em nada do Yokohama. AE - A preferência é permanecer no futebol italiano? Cafu - Gostaria de ficar na Itália. Minha família se adaptou muito bem, meus filhos estão estudando em boas escolas. Não queria interromper isso agora. Pensei até em voltar para o Brasil, mas desisti depois de pesar tudo isso. AE - Voltar? Recebeu proposta de algum clube brasileiro? Cafu - Recebi duas. Uma me balançou - quase aceitei. Mas pensei na família, na vida dos meus filhos na Itália e não aceitei. AE - Quais foram os clubes? Cafu - Não posso falar. A imprensa terá de descobrir. AE - O grande presente de aniversário é o contrato com o Milan? Cafu - Não sei. O que sei é que há dez anos não passava o aniversário com meus familiares. Comemorar ao lado dos irmãos, sobrinhos e amigos é muito bom. AE - Estamos a quase um ano do penta. Sua vida mudou depois da conquista da Copa do Mundo de 2002? Cafu - Do lado pessoal, quase nada. Continuo com meus objetivos pessoais, projetos fora do futebol, trabalho sério nos clubes. Não posso esquecer daquele momento, tão importante para todos nós. AE - Passou a ser mais respeitado depois de levantar a taça? Cafu - Não, pois sempre fui muito respeitado por onde passei. Sempre tive respeito por todos. AE - Um ano depois, qual a lembrança marcante daquele gesto de subir no pedestal após receber a taça das mãos do presidente da Fifa? Cafu - Não dizem que o jogador brasileiro tem muita criatividade dentro do campo? Usei a criatividade também na hora de erguer a taça. Se ficasse lá embaixo, ninguém ia notar. AE - E todo mundo conheceu o Jardim Irene. Cafu - Não sei se conheceu, mas todo mundo que não era brasileiro veio me perguntar o que era "100% Jardim Irene". Foi bom, porque mostrei ao mundo o lugar de onde vim, o pessoal que me deu força, a minha vida. AE - Pode repetir o gesto na Copa de 2006? Cafu - Não sei, não. São mais três anos de espera. Vou estar com 36 anos na próxima Copa. Nunca digo que não vou jogar até lá nem que vou parar daqui a dois anos.