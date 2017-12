Cafu faz a alegria da torcida paranaense A fonoaudióloga e funcionária de uma loja de suplementos alimentares de Curitiba, Noelly Bacila, de 40 anos, colecionadora de autógrafos na infância, foi a primeira a chegar ao aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, para recepcionar a seleção brasileira que, nesta quarta-feira joga contra o Uruguai, pela quarta rodada das eliminatórias do Mundial 2006. Mas desta vez eram seus filhos André, 9 anos, e Gabriel, 13, que traziam o caderninho para autógrafos. " É uma troca de amor ", justificou. " Eu preferia estar dormindo, mas eles me pediram". O avião trazendo os jogadores chegou ao aeroporto às 4h15, debaixo de chuva, mas eles aguardavam desde à meia-noite. As desinformações sobre o horário de chegada do vôo eram tantas que preferiram se garantir. Quando a seleção chegou, cerca de 30 torcedores não precisaram disputar espaço para ver os jogadores, apesar do cordão de isolamento policial. Mas poucos atletas dispuseram-se a ir até eles e atender pedidos de autógrafos, apesar dos gritos. André queria o de Ronaldinho em sua chuteira prateada. O jogador não foi ao encontro dos torcedores. Mas a criança saiu vibrando. Conseguiu a assinatura de Rivaldo. O capitão Cafu foi o mais elogiado. " Esse é legal", disse Noelly. Tão logo entrou no saguão o jogador dirigiu-se aos torcedores. Distribuiu autógrafos e até conversou rapidamente com os repórteres. "O resultado da partida (1 a 1 contra o Peru) foi justo? ", perguntaram-lhe. Justo, justo, não foi porque o Brasil criou mais oportunidades, teve mais volume de jogo, " afirmou. Sobre a partida contra o Uruguai ,ele pediu o apoio da torcida. "Vai ser um jogo difícil", previu. A adolescente Claudia Mendes, de 15 anos, sorriu meio sem jeito ao ser questionada sobre o motivo de ter levantado de madrugada. " É o Diego". Ela quase perdeu a voz gritando pelo jogador, mas não conseguiu que ele chegasse perto para lhe dar o esperado autógrafo. A esperança é tentar encontrá-lo durante os treinos. No jogo, ela não vai. "Está muito caro", criticou. O valor dos ingressos gira entre R$ 60 e R$ 300. O pai, Cláudio, conseguiu dormir uma hora, antes de ser intimado a levá-la ao aeroporto. "Tem que procurar ser amigo do filho", justificou. O pequeno Matheus Maki, de 6 anos, não perde jogo do Coritiba e tem como ídolo o meia Alex, formado nas categorias de base do time paranaense. Na madrugada, ele estava no aeroporto para ver o jogador, que chegou a atuar com seu pai, Robson, no juvenil do Coritiba. Robson desistiu do futebol para cursar Educação Física. A mãe, Patricia, vestida com uma camisa da seleção brasileira queria ver Kaká. Para isso, levou até mesmo o caçula Pedro, de apenas 8 meses de idade.